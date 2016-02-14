Контр-адмирал ВМС опровергает обвинения в адрес офицеров командования украинского флота

Об этом заявил начальник штаба - первый заместитель командующего ВМС ВСУ контр-адмирал Андрей Тарасов на своей странице в cjwctnb/По его словам, «фактически всех офицеров командования ВМС обвинили в измене, непрофессионализме и коррупции».

Читайте такжеВолонтеры обратились к Порошенко с просьбой очистить флот от сепаратистов и саботажников«Подписантами петиции (электронной петиции к президенту Украины - УНИАН) была обнародована искаженная информация, которая позорит честных и принципиальных людей», - отметил Тарасов.

По его мнению, «именно таким образом пытаются лишить флот патриотического ядра, деморализовать личный состав, раздуть недоверие простых матросов и офицеров к руководству флота».

«В командовании ВМС служат честные, порядочные люди, которые являются фанатами флота, они поставили своей целью возрождение наших ВМС», - утверждает контр-адмирал.

Он заверил, что в ВМС отсутствуют коррупция и интриги. «Мы не думаем о собственных выгодах, и все свое время тратим на флот. И такие люди тоже нуждаются в поддержке и внимании», - подчеркнул Тарасов.

В то же время он признает, что «нам не удалось воплотить все, что мы хотели и планировали».

«Но это не значит, что за прошлый год нами ничего не сделано. Мы не отступим от цели, которую выбрали, связав свою жизнь с флотом. И никто не говорил, что все будет просто. На флоте множество проблем, требующих решения, и скрыть их просто невозможно - настолько они болезненны. Эти проблемы помогают нам решать волонтеры», - пояснил контр-адмирал.

Кроме того, он отмечает, что «в этой ситуации я вижу и нашу вину, поскольку в сложных условиях настоящего времени мы не смогли наладить контакт с общественностью. А отсутствие информации позволяет негодяям искажать факты и вводить в заблуждение людей».

По словам Тарасова, он родился и вырос в Донецке, учился в Ленинграде, служил в Севастополе и имеет родственников в России, на Донбассе и в Крыму.

«Этого достаточно, чтобы обвинить меня в пророссийских настроениях и связях с ФСБ? А достаточно того, что я адмирал, чтобы обвинить меня в коррупции и воровстве?», - отмечает начальник штаба флота.

«Мне безразлично, что обо мне скажут бесчестные люди. Я делал и буду делать свое дело по совести. А люди, которые подписали петицию, или клеветники, или слишком доверчивые люди, которых обманули», - убежден Тарасов.

Как сообщал УНИАН, 12 февраля представители крупнейших волонтерских фондов обратились к президенту Петра Порошенко с просьбой очистить флот от сепаратистов и саботажников.

Волонтеры подготовили петицию, в которой просят главу государства обратить внимание на недопустимую ситуацию в украинском флоте.

"Руководящие должности здесь часто занимают люди, лояльные к России, и в случае начала полномасштабной войны могут стать предателями. Нас сильно беспокоит тот факт, что наш флот возглавляет человек, дочь которой, по нашим источникам, живет в Севастополе и находится в браке с действующим работником ФСБ", - говорится в тексте петиции.

Отмечается, что за два года в Украине так и не появилась концепция развития Военно-морских Сил. "Такая неопределенность и откровенный саботаж на самом верхнем уровне демотивируют моряков. За два года после крымских событий мы потеряли и продолжаем терять патриотическое ядро нашего флота", - заявили волонтеры.