В Минобороны заявили, что проверяют информацию о якобы связи родственников командующего ВМС Украины с ФСБ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в Харькове заявил министр обороны Украины Степан Полторак.

По его словам, сейчас информацию, компрометирующую Гайдука, проверяет комплексная группа во главе с заместителем министра обороны Украины.

"Нельзя принимать решение очень скоро, не проверив, соответствует ли информация действительности или нет. После проверки будет принято решение, насколько полученная мной информация соответствует действительности. Что касается сына Гайдука, я точно знаю, что он воевал на фронте. Сейчас он находится на учениях", - сказал Полторак.

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Он также добавил, что на время проверки Гайдук не будет отстранен от занимаемой должности.

"Нет такой необходимости. Потому что ту информацию, которую мы получили, ее надо проверять. Мы так можем до отстраняться, что останусь я один. Надо сначала разобраться. Информация заслуживает внимания, но ее надо обязательно проверить", - отметил Полторак.

Как сообщалось, в СМИ появилась информация, что дочь Гайдука замужем за офицером ФСБ.