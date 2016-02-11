Волонтеры требуют очистить флот от сепаратистов и саботажников
12 февраля 2016 года в 14.30 в здании Администрации Президента по адресу г. Киев, вул. Шелковичная, 12 представители крупнейших волонтерских организаций официально передадут открытые письма-обращения:
1. Главному военному прокурору;
2. Верховному главнокомандующему президенту Украины;
3. Министру обороны Украины;
4. Председателю Службы безопасности Украины;
5. Председателю совета безопасности и обороны Украины.
с требованием провести официальное расследование преступной деятельности руководящего состава Военно-морских сил Украины. Факты антиукраинских действий руководящего состава ВМСУ приведенны в петиции (в приложении).
В связи с рядом резонансных скандалов, связанных с руководством ВМС, а также массовыми жалобами бойцов различных подразделений ВМС о нарушении их обеспечения, отсутствии реформ в ВМС, нарушения прав военнослужащих, халатным отношением к рядовым бойцам со стороны высшего руководства ВМС, волонтеры требуют проведения открытых служебных проверок и отстранения высших лиц ВМС от занимаемых должностей на время проверок.
Учитывая важность ситуации просим присоединиться представителей СМИ к освещению процесса. После вручения открытых писем состоится краткий пресс-брифинг с волонтерами-авторами петиции.
Представители волонтерских организаций:
Дейнега Виталий, основатель проекта “Вернись живым”;
Роман Синицын, волонтер;
Юлия Гончарова, волонтер ОО “Народный тыл”;
Максим Рябоконь, координатор проектов организации “Народный проект”;
Игорь Федирко, волонтер организации “CombatUA”;
Тарас Чмут, волонтер “Украинский милитарный портал”, сейчас служит в рядах морской пехоты;
Зейналова Наталья, Совет Волонтеров МО, ОО «Ассоциация Народных Волонтеров Украины», ГО «Народная оборона инициатива».
По вопросам аккредитации обращатьсядо 12.02 : Татьяна Ромах, 099 222 95 70
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