Волонтеры требуют очистить флот от сепаратистов и саботажников

12 февраля 2016 года в 14.30 в здании Администрации Президента по адресу г. Киев, вул. Шелковичная, 12 представители крупнейших волонтерских организаций официально передадут открытые письма-обращения:

1. Главному военному прокурору;

2. Верховному главнокомандующему президенту Украины;

3. Министру обороны Украины;

4. Председателю Службы безопасности Украины;

5. Председателю совета безопасности и обороны Украины.

с требованием провести официальное расследование преступной деятельности руководящего состава Военно-морских сил Украины. Факты антиукраинских действий руководящего состава ВМСУ приведенны в петиции (в приложении).

В связи с рядом резонансных скандалов, связанных с руководством ВМС, а также массовыми жалобами бойцов различных подразделений ВМС о нарушении их обеспечения, отсутствии реформ в ВМС, нарушения прав военнослужащих, халатным отношением к рядовым бойцам со стороны высшего руководства ВМС, волонтеры требуют проведения открытых служебных проверок и отстранения высших лиц ВМС от занимаемых должностей на время проверок.

Учитывая важность ситуации просим присоединиться представителей СМИ к освещению процесса. После вручения открытых писем состоится краткий пресс-брифинг с волонтерами-авторами петиции.

Представители волонтерских организаций:

Дейнега Виталий, основатель проекта “Вернись живым”;

Роман Синицын, волонтер;

Юлия Гончарова, волонтер ОО “Народный тыл”;

Максим Рябоконь, координатор проектов организации “Народный проект”;

Игорь Федирко, волонтер организации “CombatUA”;

Тарас Чмут, волонтер “Украинский милитарный портал”, сейчас служит в рядах морской пехоты;

Зейналова Наталья, Совет Волонтеров МО, ОО «Ассоциация Народных Волонтеров Украины», ГО «Народная оборона инициатива».

По вопросам аккредитации обращатьсядо 12.02 : Татьяна Ромах, 099 222 95 70

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координатор по СМИ "Вернись живым"

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