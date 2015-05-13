Первый обвиняемый по делу о госизмене военный из Крыма признает только дезертирство

Как сообщает ТСН, 22-летнего Владимира Суханова, который служил в Перевальном, вчера, 12 мая, впервые привезли в Оболонский районный суд Киева, где рассматривается его дело.

Бывшего старшего матроса задержали в Чонгаре четыре месяца назад. Ему грозит от двух до 15 лет заключения.

Сам Суханов признался, что он если и дезертир, то точно не предатель, потому что контракта с российской армией не заключал и ни дня в армии оккупанта не служил, а остался на полуострове только ради беременной невесты, которая его бросила, и в течение года в Крыму он просто был заробитчанином.

Читайте такжеПрокуратура объявила о подозрении в госизмене и дезертирстве 3 тыс. военнослужащих в Крыму"Я приходил в свою часть бывшую, но мне не поставили печать об увольнении. Сказали печати нет украинской. Просто не ходил на службу. Дезертир - есть вина моя, частично. Но то, что я изменник Родины, я не считаю себя предателем", - говорит обвиняемый.

При этом прокурор передал судье российский паспорт подсудимого, контракт с российской армией и подписанный рапорт с просьбой взять на службу в армию России.

Напомним, Украина будет судить за измену и дезертирство 5 тысяч военных из Крыма.