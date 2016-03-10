Во Львове забросали "коктейлями Молотова" творческую мастерскую главного архитектора города (фото)

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета.

Как отмечается в сообщении, 10 марта, около 04.00, вспыхнул пожар в двухэтажном доме по улице Лысенко, 21, в котором на первом этаже размещается творческая мастерская главного архитектора Львова.

Как позже рассказали соседи, двое парней разбили окно и бросили в помещение «коктейли Молотова», в результате чего вспыхнул пожар.

Огнем сильно повреждены первый этаж, также сгорели ценные макеты. Сам Чаплинский считает, что это был целевой поджог.

«Мне позвонила охрана, позже друзья и соседи. Сказали, что в мастерской сработала пожарная сигнализация. Соседи видели, как двое парней разбили окна и бросили «коктейли Молотова» в помещение. Возник пожар. Пока приехала пожарная и полиция, был сильно поврежден весь первый этаж. Сгорели ценные макеты. Думаю, что это был целевой поджог моей творческой мастерской», - отметил Чаплинский.

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Правоохранители по данному факту проводят расследование.

Как уточнили УНИАН в пресс-службе Главного управления ГСЧС во Львовской области, 10 марта в 04:13 в службу спасения поступило сообщение о пожаре на первом этаже трехэтажного офисного здания на улице Лысенко в Львове.

На месте происшествия работало пожарно-спасательное подразделение в составе восьми человек личного состава и двух единиц спецтехники.

Пожар был ликвидирован в 04:45. Огнем уничтожен архитектурный макет, предметы быта, повреждены стены на площади 20 квадратных метров.

В результате пожара никто не пострадал.

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Как сообщал УНИАН, 25 декабря 2015 года Чаплинский обращался в СБУ за подозрительное поведение неизвестного мужчины, который утром что-то делал возле его автомобиля Mercedes GL 450.

Взрывотехники обследовали автомобиль главного архитектора Львова, но никаких взрывных устройств не обнаружили.

Ранее Чаплинский стал инициатором создания карты незаконного строительства во Львове, куда вошли более 40 многоквартирных новостроек.