Ночной взрыв в херсонском Меджлисе квалифицируют как теракт

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций ГУ Нацполиции в Херсонской области, криминалисты и взрывотехники до сих пор обследуют место взрыва, из-за которого поврежден вход в подвал здания.

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Найденные на месте осколки, кольцо и пружина от гранаты РПГ уже приобщены к материалам дела и переданы СБУ.

Как ранее сообщал УНИАН, возле входа в здание Меджлиса крымскотатарского народа в Херсоне сегодня в 2.45 сработало взрывное устройство. В результате взрыва была повреждена дверь в подвальное помещение.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что руководство Меджлиса оценивает случившееся как "преднамеренную провокацию со стороны пророссийских сил, направленную на дестабилизацию ситуации на юге Украины, в частности, в Херсонской области.