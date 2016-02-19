МИД рекомендует украинцам воздержаться от поездок в Грецию на автомобильном транспорте

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МИД.

В ведомстве напомнили, что в связи с общенациональной забастовкой фермеров в Греческой Республике, которая сопровождается блокированием основных автомагистралей страны, болгарская сторона решила временно закрыть с 18 февраля все пункты пропуска через болгарско-греческую границу для движения транспорта. Через указанную границу продолжает осуществляться только пешеходное движение.

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Прогнозируется, что такой запрет продлится как минимум до 22-23 февраля.

«Учитывая это, МИД рекомендует гражданам Украины, которые планируют в ближайшее время совершить поездку в Грецию на автомобильном транспорте, взвесить возможные риски и проблемы, которые могут возникнуть в связи с временным закрытием греческо-болгарской границы для движения транспорта и блокированием протестующими основных автомобильных дорог Греции», - говорится в сообщении.

В случае необходимости получения срочной консульской помощи во время пребывания на территории Греции гражданам Украины следует обращаться в Посольство Украины в Греции по тел.: +30 69 327 656 06, Консульство Украины в Салониках по тел.: +30 69 480 507 02 или на круглосуточную «горячую линию» МИД +38044 238 16 57.