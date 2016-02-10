Подрыв микроавтобуса под Марьинкой: прокуратура уточнила число жертв (фото)

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области, которая сама же и заявила о смерти четвертого человека в больнице.

"Информация относительно четвертого погибшего не подтвердилась. Окончательно известно, что во время взрыва погибли 2 человека - водитель микроавтобуса 1971 г.р. и женщина. Еще один человек – житель Макеевки получил тяжелые ранения. Его доставили в Кураховскую городскую больницу, но от полученных травм он также скончался", - отметили в прокуратуре.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 10 февраля, около 08:00 вблизи КПП в Марьинском районе на неизвестном взрывном устройстве подорвался автобус с пассажирами.

Установлено, что микроавтобус «Volkswagen» ехал из Донецка в Марьинку. Во время прохождения пропускного пункта водитель, пытаясь объехать очередь, съехал с основной дороги на обочину и подорвался на взрывном устройстве.