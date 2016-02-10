В "серой зоне" под Марьинкой подорвался микроавтобус, есть погибшие

Возле контрольно-пропускного пункта «Марьинка» в Донецкой области подорвался автомобиль, три человека погибли.

Об этом сообщил УНИАН пресс-секретарь АТО Андрей Задубинный.

Он сказал: «Сегодня в 7.56 в примерно 600 метрах от КПП «Марьинка» подорвался гражданский автомобиль Volkswagen Transporter, который следовал из «серой зоны» и объезжал очередь».

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По его словам, автомобиль «находился в очереди в направлении так называемой «серой зоны». Проигнорировав знаки, предупреждавшие о минной опасности, водитель автомобиля выехал на обочину, где и произошел подрыв».

Задубинный сообщил, что в автомобиле находились пять человек.

«В результате подрыва два человека погибли на месте. За остальными выехала скорая помощь с украинской территории, и один человек, получивший ранения, скончался по пути в автомобиле скорой помощи», - отметил он.