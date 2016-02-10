Социологи показали рейтинг поддержки украинцами мировых лидеров: Лукашенко и Меркель впереди

Согласно результатам исследования Социологической группы "Рейтинг", 63% опрошенных положительно относятся к Александру Лукашенко, 58% – к Ангеле Меркель.

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Также у 51% опрошенных положительное отношение к Дале Грибаускайте, у 49% – к Анджею Дуде и Бараку Обаме. К Франсуа Олланду имеют положительное отношение 40% опрошенных, Нурсултану Назарбаеву – 37%. Худшее отношение к Владимиру Путину – положительно относятся лишь 10%.

Рейтинг негативного отношения возглавляет В.Путин (80%). Треть негативно относятся к Обаме, Четверть – к Олланду, Назарбаеву, Меркель. Каждый пятый негативно относится к Лукашенко, каждый шестой – к Грибаускайте.

Жители западного и центрального регионов более благосклонны к А. Меркель, Б. Обаме. Зато жители Юга и Востока лучше относятся к А. Лукашенко и Н. Назарбаеву. При этом на Юге также положительно относятся к А. Меркель, Д. Грибаускайте, А. Дуде и Ф. Олланду. Относительно позитивно относятся к В. Путину только на Востоке, прежде всего, на Донбассе.

У людей старшего возраста наблюдается более позитивное отношение к А. Лукашенко, Н. Назарбаеву и В. Путину. В то же время молодежь больше поддерживает А. Меркель, Б. Обаму и Ф. Олланда.

Социологи отметили, что чем выше уровень образования респондентов, чем выше их материальный статус, тем лучше среди них отношение к А. Меркель, Д. Грибаускайте, Б. Обаме, А. Дуде, Ф. Олланду. Соответственно хуже отношение к А. Лукашенко и В. Путину.

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Из исследования видно, что в течение последних 4 лет уровень позитивного отношения к В. Путину ухудшился с 53 до 10%.Среди сторонников вступления в Европейский Союз и НАТО лучше всего относятся к А. Меркель, Д. Грибаускайте, Б. Обаме, А. Дуде и Ф. Олланду. А. Лукашенко и Н. Назарбаев имеют больше всего сторонников среди сторонников вступления в Таможенный Союз. Интересно, что О. Лукашенко имеет высокий уровень поддержки как среди сторонников Евроинтеграции, так и среди сторонников Таможенного Союза.

Отношение к А. Меркель является изменчивым: в конце 2013 оно улучшилось с 56% в 2012 до 61%, в 2014 – ухудшилось до 51%, а в 2016 показатель снова вырос до 57%.

К Б. Обаме уровень позитивного отношения в течение 2012-2014 оставался почти неизменным, однако начал снижаться с 54% в 2014 до 49% в 2016.

Всего с 14 до 22 января 2016 года методом личного интервью было опрошено 2000 респондентов возрастом от 18 лет. Ошибка репрезентативности исследования – не более 2,3%