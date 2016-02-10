Активисты призывают провести общественные обсуждения конституционных изменений по децентрализации

Участники Инициативы "21 ноября" 9 февраля обнародовали коллективное заявление, где обращаются к украинской власти, политическим силам и гражданскому обществу Украины с предложением немедленно начать конституционный процесс, включающий в себя широкие общественные и экспертные обсуждения проекта новой Конституции.

Читайте такжеПорошенко уверен, что ВР проголосует за изменения в Конституцию относительно децентрализации

Кроме того, подавляющее количество участников Инициативы "21 ноября" считают нужным созвать Конституционную ассамблею.

"Сложилась очень опасная ситуация, когда легитимность процесса внесения изменений в Конституцию ставится под вопрос, и это может в конечном итоге создать угрозу легитимности самой Конституции", - говорится в обращении.

Активисты считают, что единственным способом восстановления доверия и уменьшения социально-политической напряженности, связанной с Конституцией, является развертывание инклюзивного конституционного процесса: "Украина получила уникальный шанс изменить общественные отношения путем создания новой Конституции демократическим путем. Новый общественный договор, о котором много говорится после Майдана, должен воплотиться в новую Конституцию".

Заявление подписали участники группы "21 ноября":

Винницкий Михаил

Давтян Ваче

Дацюк Сергей

Длигач Андрей

Жадан Сергей

Захаров Евгений

Иосиф Зисельс

Исмагилов Саид, муфтий

Коваленко Георгий, протоиерей

Коваль Александра

Кожемяко Всеволод

Саша Кольцова

Ксенофонтов Александр

Лыжичко Руслана

Александр Пасхавер

Пекар Валерий

Сейтаблаев Ахтем

Сыч Виталий

Ткаченко Александр

Влад Троицкий

Уткин Евгений