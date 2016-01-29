Рада пытается затянуть время, чтобы собрать голоса в поддержку конституционных изменений – "Свобода"

Решением о продлении срока рассмотрения изменений в Конституцию, парламент пытается затянуть время, чтобы собрать голоса в поддержку изменений в части децентрализации. Об этом в эфире "5 канала" заявил внефракционный народный депутат Андрей Ильенко.

Читайте такжеПорошенко подписал закон о новой процедуре принятия изменений в Конституцию

"Почему это сделано? Это очевидно зачем. Потому что сегодня в парламенте нет 300 голосов за изменения в Конституцию в так называемой части децентрализации. Прежде всего, речь идет о пункте, который касается особенностей местного самоуправления в отдельных районах Луганской и Донецкой областей, которые фактически продиктованы из Кремля и являются планом Путина по политической и правовой деградации украинской государственности", – заявил Ильенко.

"Если бы на этой сессии, которая заканчивается уже вот на этой неделе, этого не было проголосовано, то согласно Конституции, процесс изменений в Конституцию должен был бы начинаться с нуля. Но для того, чтобы затянуть эту ситуацию дальше, было проголосовано это антиконституционное решение", – добавил он.

Как сообщал УНИАН, 31 августа 2015 года Верховная Рада одобрила в первом чтении изменения в Конституцию в части децентрализации.

Согласно регламенту ВР, парламент принимает соответствующий законопроект в первом чтении как минимум 226 голосами. На следующей сессии для окончательного принятия закона о внесении изменений в Конституцию необходимо не менее 300 голосов народных депутатов.

9 декабря в Комитете ВР по вопросам правовой политики и правосудия отметили, что в случае, если до конца текущей сессии (2 февраля) конституционный законопроект о децентрализации не будет рассмотрен, то он будет считаться отклоненным.

23 января президент Украины Петр Порошенко заявил, что в Верховной Раде есть 300 голосов для принятия изменений в Конституцию относительно децентрализации, и они могут быть приняты на следующей сессии парламента в первом полугодии 2016 года.