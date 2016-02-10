Аваков: до конца года каждый полицейский должен быть переаттестован

12:44, 10 февраля 2016
Общество
463 0

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков рассчитывает, что до конца года каждый полицейский пройдет переаттестацию.

фото: УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в ходе заседания в Киеве совместной коллегии МВД и Министерства юстиции на тему "От новой полиции к новой юстиции и безопасности граждан".

"У нас очень важный процесс - завершить кадровую переаттестацию всего состава полицейских подразделений. Этот процесс на последней стадии находится только в Киеве и Киевской области", - заявил министр.

По словам Авакова, сейчас процесс переаттестации проходят полицейские в Хмельницком.

«До конца года, а может быть, и раньше каждый полицейский должен быть переаттестован», - заявил Аваков.

Читайте такжеЖурналисты выяснили, почему Аваков назначил Киву главным наркополицейским

"Те, кто не соответствуют идеологии нового полицейского, не будут служить в Нацполиции", - подчеркнул министр.

Как ранее сообщал УНИАН, переаттестация полицейских в областях Украины начнется с конца января, первой начнет эту процедуру Хмельницкая область.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter