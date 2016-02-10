Аваков: до конца года каждый полицейский должен быть переаттестован
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков рассчитывает, что до конца года каждый полицейский пройдет переаттестацию.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в ходе заседания в Киеве совместной коллегии МВД и Министерства юстиции на тему "От новой полиции к новой юстиции и безопасности граждан".
"У нас очень важный процесс - завершить кадровую переаттестацию всего состава полицейских подразделений. Этот процесс на последней стадии находится только в Киеве и Киевской области", - заявил министр.
По словам Авакова, сейчас процесс переаттестации проходят полицейские в Хмельницком.
«До конца года, а может быть, и раньше каждый полицейский должен быть переаттестован», - заявил Аваков.
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"Те, кто не соответствуют идеологии нового полицейского, не будут служить в Нацполиции", - подчеркнул министр.
Как ранее сообщал УНИАН, переаттестация полицейских в областях Украины начнется с конца января, первой начнет эту процедуру Хмельницкая область.