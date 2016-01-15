Переаттестация полицейских в областях начнется с конца января
Переаттестация полицейских в областях Украины начнется с конца января, первой начнет эту процедуру Хмельницкая область.
Об этом сообщила представитель Рекрутингового центра Национальной полиции Елена Дятлова сегодня на брифинге в Киеве, передает корреспондент УНИАН.
«С конца января процесс аттестации сотрудников Нацполиции начинается и в областях Украины», - отметила она.
В частности, 12 января был подписан приказ о начале аттестации сотрудников главного управления Нацполиции в Хмельницкой области.
«В целом в этой области подлежат аттестации около 2,2 тысячи сотрудников», - добавила она.
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При этом переаттестация сотрудников полиции Киева и Киевской области должна в последней декаде января завершиться.
«Всего аттестацию в Киеве и области должны пройти около 13,5 тысячм сотрудников Нацполиции, в том числе аппарат. На 14 января 2016 года работают 17 аттестационных комиссий, 3 комиссии работают с сотрудниками аппарата», - отметила она.
По ее словам, на конец вчерашнего дня аттестационными комиссиями были рассмотрены персональные дела 10 483 сотрудников полиции.
«Мы планируем завершить процесс аттестации сотрудников Нацполиции Киева и области в последнюю декаду января этого года. В процессе аттестации 353 человека рекомендованы к прохождению полиграфа», - отметила Дятлова, добавив, что «на сегодняшний день у нас работают 2 апелляционные аттестационные комиссии, которые принимают апелляционные жалобы. Уже получено 845 заявлений на рассмотрение жалоб».
Напомним, в начале декабря министр внутренних дел Арсен Аваков заявлял, что переаттестация полицейских в Киеве и области завершится до конца 2015 года.