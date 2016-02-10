Суд обязал восстановить в должности пойманного на взятке в 600 тысяч гривень экс-главу Госслужбы занятости

Об этом в интервью журналистам ZN.UA рассказал министр социальной политики Павел Розенко.

"На сегодняшний день у меня есть решение Печерского районного суда о том, что с 12 января 2016 года я его обязан восстановить в должности. У меня есть официальное заявление его адвоката, а том, что срок отстранения его (Кашубы) с должности закончился и так как никаких судебных разбирательств по этому делу нет, он должен вернуться на работу", - рассказал министр.

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По словам Розенко, несмотря на наличие факта получения взятки, данное дело не имеет продолжения.

"Никакого судебного рассмотрения дела о взяточничестве нет. Как реагировать на эту ситуацию? С одной стороны есть факты, которые видели и я, и все остальные, с другой стороны - нет никакого продолжения у этого дела. Зато есть решение суда о том, что я обязан восстановить Кашубу в должности главы Государственной службы занятости", - отметил министр.

Как сообщал УНИАН, 11 сентября главу Госслужбы занятости Ярослава Кашубу задержали в служебном автомобиле в центре Киева во время получения взятки в размере 622 тысяч гривень. Через несколько дней после инцидента министр социальной политики Украины Павел Розенко уволил всех руководителей Государственной службы занятости.