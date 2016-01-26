СМИ: В Одессе полиция с погоней задержала активистов "Самообороны" (фото)

В пресс-службе ГУНП подтвердили факт погони, передает "Думская".

"Сотрудники полиции задержали нарушителей ПДД, которые в районе проспекта Шевченко пересекли двойную сплошную, не реагировали на требования правоохранителей и пытались скрыться", — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что автомобиль, в котором ехал Пановский с товарищами, после требований остановиться прибавил скорость и рванул с места. Началась погоня, несколько полицейских машин пытались перехватить нарушителя. Вскоре удалось заблокировать и остановить автомобиль.

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Вскоре стало известно, что вместе с Пановским был задержан заместитель командира "Самообороны Одессы" Виталий Кожухарь. Он озвучил свою версию событий.

По его словам, микроавтобус, в котором находился Теодор Пановский, был остановлен возле штаба организации. Кожухарь вышел к месту событий, чтобы выяснить ситуацию и узнать причину остановки. Как выяснилось, машину остановили за нарушение ПДД. Кожухарь якобы предложил составить протокол о нарушении прямо на месте и стал возражать против доставки Пановского и водителя автобуса в отделение полиции.

В ответ на это, по словам Кожухаря, полицейские применили спецсредства — брызнули слезоточивым газом, надели на него наручники и вместе с остальными задержанными доставили в отдел.

Кожухарь сообщил, что сейчас проводится оформление документов. После инцидента у отдела полиции начали собираться активисты "Самообороны", из их числа и выбрали понятых.