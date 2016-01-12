В Луцке патрульные дважды за день задерживали нетрезвого работника ОГА за рулем иномарки

Как сообщили УНИАН в пресс-службе патрульной полиции Луцка, сегодня, 12 января, около 12.00 полицейские остановили водителя автомобиля «Опель», который нарушил правила дорожного движения.

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Мужчина имел явные признаки алкогольного опьянения. Проверка на специализированном устройстве показала 1.99 промилле алкоголя в крови.

Патрульные составили на него протокол по ст. 130 (управление транспортными средствами лицами в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения) КоАП, изъяли водительское удостоверение и выдали талон временного пользования транспортным средством.

Однако уже через два часа у здания областного совета этот же водитель выезжал на своем автомобиле и совершил наезд на другую машину, совершив ДТП. На место прибыли патрульные, повторно составили на мужчину протокол снова по ст. 130 и вынесли постановление по ст. 124 (нарушение участниками дорожного движения правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, груза, автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, дорожных сооружений или другого имущества) КоАП.

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Согласно п.2 ст. 130 КУоАП, «повторное на протяжении года совершение любого из нарушений, предусмотренных частью первой настоящей статьи, - влечет лишение права управления транспортными средствами на срок от двух до трех лет с совместным изъятием транспортного средства...».

Как говорится в сообщении, правонарушитель является работником облгосадминистрации. Его автомобиль эвакуировали на штрафплощадку.