Полиция оштрафовала нардепа Парасюка: катался по Львову без прав

Об этом сообщила ZIK спикер патрульной полиции Львова Екатерина Рыбий.

Она рассказала, что ночью 19 января в центре Львова патрульные остановили автомобиль за нарушение правил движения.

"Водитель не выполнил условия дорожного знака при выезде с ул. Вороного на площадь Мицкевича – вместо того, чтобы повернуть на право, он поехал прямо", - сказала он.

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За рулем оказался нардеп Парасюк. Полицейские также установили, что у него не было при себе водительского удостоверения.

В итоге на нардепа составили административный протокол о двух правонарушениях - нарушение требований дорожного знака и за управление автомобилем без удостоверения водителя.

По словам спикера полиции, автомобиль на штрафплощадку не изымали, поскольку в салоне ехали другие лица, которые имели водительские документы и дальше сели за руль.

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Как сообщал УНИАН, летом 2015 года в Киеве патрульная полиция остановила Парасюка за нарушение правил дорожного движения. Он проехал на красный свет.

Кроме того, ранее во Львове в автомобиле Парасюка разбили окно и украли навигатор.