Милиция ищет женщину, выбросившую новорожденного в канализацию

Правоохранительные органы ведут поиски женщины, которая выбросила своего новорожденного ребенка в канализационный колодец в Симферополе. Младенец погиб.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в Крыму, тело младенца обнаружили две девочки, которые выгуливали собак. Дети приняли тело за пластмассовую куклу. Девочки позвали взрослых, которые, взглянув на страшную находку, вызвали сотрудников милиции и МЧС.

С помощью веревки спасатели вытянули из воды и мусора мертвого мальчика, с необрезанной пуповиной.

По словам специалистов, младенец пробыл в колодце несколько суток. «Поисками матери занимаются правоохранительные органы. Проводится расследование», - отметили в МЧС.