Милиция ищет женщину, выбросившую новорожденного в канализацию
22:09, 20 июня 2008Общество
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Правоохранительные органы ведут поиски женщины, которая выбросила своего новорожденного ребенка в канализационный колодец в Симферополе. Младенец погиб.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в Крыму, тело младенца обнаружили две девочки, которые выгуливали собак. Дети приняли тело за пластмассовую куклу. Девочки позвали взрослых, которые, взглянув на страшную находку, вызвали сотрудников милиции и МЧС.
С помощью веревки спасатели вытянули из воды и мусора мертвого мальчика, с необрезанной пуповиной.
По словам специалистов, младенец пробыл в колодце несколько суток. «Поисками матери занимаются правоохранительные органы. Проводится расследование», - отметили в МЧС.
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