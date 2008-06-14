В НБУ говорят, что действия Кабмина противоречат антиинфляционному плану

Исполнительный директор Национального банка Украины по экономическим вопросам Игорь ШУМИЛО заявляет, что действия правительства по преодолению инфляции недостаточны и противоречат подготовленному совместно с Нацбанком плану антиинфляционных мер.

Об этом идет речь в статье И.ШУМИЛО «Хватит ли украинской власти мужества в борьбе с инфляцией?», опубликованной в еженедельнике «Зеркало недели » № 22 от 14-20 июня 2008 года.

По его мнению, ключевой мерой для сдерживания инфляции является ограничение бюджетных расходов до объемов, определенных принятым Верховной Радой законом о бюджете на 2008 год, - до 232 млрд. грн.

И.ШУМИЛО считает, что озвученные Секретариатом Президента и руководством правительства попытки увеличить расходную часть бюджета уже в этом году приведут не к увеличению реальных доходов населения и реальному экономическому росту, а только к повышению инфляционного давления.

«Все сверхплановые поступления должны быть направлены на уменьшение дефицита бюджета и удержание его на уровне, не превышающем 1% ВВП. В случае сверхплановых поступлений от приватизации их следует аккумулировать на отдельном счету и использовать на инвестиционные цели в 2009-м бюджетном году», - подчеркнул И.ШУМИЛО.

При этом представитель НБУ признал, что разработанный план антиинфляционных мер не дает исчерпывающего ответа на вопрос преодоления инфляции. «Он недостаточно жесткий в части ограничения бюджетных расходов и не содержит действенных путей обеспечения растущего спроса на товары и услуги», - отметил он.