В Кировограде состоялся митинг сторонников и противников переименования города

Как передает корреспондент УНИАН, на площади перед городским советом около 12:00 собрались сторонники переименования города в Елисаветград. Люди держали в руках плакаты: «Мы против Ингульска», «Нет Ингульску» и т.п., а также иконы с изображением святой Елизаветы. Вместе с тем, около 20 военнослужащих вышли на площадь с большим плакатом: «Нет – Елисаветград!».

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Между митингующими произошла потасовка. Работники полиции разняли протестующих. В результате конфликта никто не пострадал. Сторонники Елисаветграда пели церковные песни, а также выкрикивали «Елисаветград», а военные скандировали: «Чемодан, вокзал, Россия» и исполняли гимн Украины.

Перед митингующими выступил мэр Кировограда Андрей Райкович и отметил, что на сессию городского совета вынесут решение об обращении к депутатам Верховной Рады с требованием принять закон о местном референдуме по переименованию Кировограда.

Как сообщал УНИАН, комитет Верховной Рады Украины по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления в рамках реализации реформы по декоммунизации принял решение о переименовании Кировограда в Ингульск.