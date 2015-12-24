Комитет ВР поддержал переименование Артемовска в Бахмут, Кировограда в Ингульск, Дзержинска в Торецк и еще 105 городов и сел

Такое решение принял Комитет Верховной Рады Украины по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления в рамках реализации реформы по декоммунизации, сообщили в пресс-службе Украинского института национальной памяти.

В пресс-службе напомнили, что 23 декабря Комитет Верховной Рады Украины по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления при участии представителей Украинского института национальной памяти рассмотрел предложения органов местного самоуправления и местных государственных администраций относительно переименования населенных пунктов и районов.

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Согласно принятому решению, новые названия получат еще 104 села, поселка и района, среди которых только 18 с именем Ильича или Ленина.

«Ключевыми для принятия решения о новом названии на заседании Комитета были позиции местной общины», - отметил директор Института национальной памяти Владимир Вятрович.

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Из 121 представления, поступившего в Комитет, его члены согласовали 108 новых названий (с их перечнем можно ознакомиться на сайте Украинского института национальной памяти). По 13 представлениям Комитет обратится в местные советы с предложением вернуть себе исторические названия или учесть рекомендации экспертов УИНП.

«19 местных общин пожелали оставить коммунистические названия. Но это - нарушение закона. Комитет еще раз направит разъяснения руководителям органов местного самоуправления, чтобы жители не были лишены возможности выбрать новое название своего села или поселка», - говорится в сообщении.

Как отмечают специалисты Института национальной памяти, большинство из этих 19 общин имеют длительную историю и соответственно - исторические названия.

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В пресс-службе отметили, что продолжается второй этап декоммунизации, согласно Закону «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики». До 21 февраля парламент Украины на основании представлений местных общин должен определиться с новыми названиями для 941 населенного пункта: 32 городов, 56 поселков городского типа, 118 поселков и 735 сел.