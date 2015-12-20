СБУ просит руководство ВСУ предоставить данные о военных, которые принимали участие в "блокаде Крыма" - СМИ

Об этом сообщает Украинская правда.

Согласно запросу в адрес командующего СВ ВСУ, который есть в распоряжении Украинской правды, управление СБУ в Херсонской области просит сообщить, есть ли из указанных в списке 49 участников "Блокады" представители личного состава ВСУ, и были ли откомандированы в места проведения "Блокады" (Чаплинский, Каланчакский и Генический районы) военнослужащие и отдельные подразделения ВСУ в период с 20 сентября 2015 года.

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"В случае положительного ответа просим предоставить полную информацию относительно указанных лиц (должность, звание, прохождение военной службы, наличие закрепленного оружия, место дислокации)", - говорится в запросе.

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В ответ на документ командующий СВ ВСУ Анатолий Пушняков дал распоряжении предоставить информацию СБУ до 22 декабря.

Как сообщал УНИАН, 20 сентября началась бессрочная акция по блокированию грузового транспорта, который везет товары к Крыму, инициированная Меджлисом крымскотатарского народа. По информации координационного совета акции, через административную границу беспрепятственно будут пропускать пешеходов и легковой транспорт.

Инициаторы блокады считают, что украинские компании должны прекратить торговые отношения с Крымом, поскольку территория полуострова была оккупирована Российской Федерацией.