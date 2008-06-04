Коттеджи под Киевом выросли в цене

Средняя стоимость индивидуальных домов (коттеджей) в Киевском регионе в мае т.г. выросла на 0,98% (на 17 долл.) - до 1 706 долл. за 1 кв. м при средней цене реализации среднестатистического домовладения в 424 тыс. 961 долл.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании SV Development.

Как указывается в сообщении, за этот период стоимость индивидуальных домов в Киеве снизилась на 1,63% (36 долл.) - до 2 173 долл. за 1 кв. м при средней стоимости 557 844 долл. за домовладение.

По данным компании, рост стоимости коттеджей зафиксирован в Киево-Святошинском районе - на 15 долл. - до 1 959 долл./кв. м; Вышгородском районе - на 12 долл. - до 1 458 долл./кв. м; Броварском - на 22 долл. - до 1 281 долл./кв. м; Бородянском - на 19 долл. - до 1 183 долл./кв. м; Обуховском - на 18 долл. - до 2 036 долл./кв. м; Бориспольском - на 17 долл. - до 1 681 долл./кв. м; Васильковском районе - на 20 долл. - до 1 467 долл./кв. м. и Макаровском районе - на 12 долл. - до 1 094 долл./кв. м.

Объем предложений земельных участков от всей совокупности выставленных на продажу в восьми районах Киевской области (исключая коттеджные поселки) составляет: в Киево-Святошинском районе - 33%, Васильковском - 18%, Бориспольском - 21%, Вышгородском - 11%, Обуховском - 6%, Бородянском - 4%, Броварском - 5% и Макаровском - 2%.

Как сообщал УНИАН, средняя стоимость индивидуальных домов (коттеджей) в Киевском регионе в апреле выросла на 1,67% (на 28 долл.) - до 1 690 долл. за 1 кв. м при средней цене реализации среднестатистического домовладения 422 тыс. 434 долл.

Справка УНИАН. Стоимость 1 кв. м коттеджей включает в себя стоимость земли (приусадебного участка) и дома (коттеджные поселки не включены).