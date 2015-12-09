Transparency International назвала наиболее коррумпированные сферы деятельности в Украине

Международная сеть Transparency International обнародовала исследования, согласно которым самыми коррумпированными в Украине являются образование, медицина и система приватизации земли.

Об этом УНИАН сообщили в Transparency International.

Согласно опросу граждан, проводившемуся в течение ноября экспертами неправительственной организации Transparency International Украина «совместно с "Укрпочтой», составлен ТОП-10 самых болезненных проблем в обществе.

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«Первое место занимает коррупция в учебных заведениях (преподаватели продолжают вымогать взятки у студентов, в садиках и школах – поборы на ремонты и другие «необходимые меры». Далее следуют коррупционные проявления во время оформления документов на землю при приватизации и выделении земельных участков), благотворительные взносы в больницах, взимание платы за бесплатные услуги», - говорится в сообщении.

Следующую ступень, согласно опросам, занимает коррупция во время призыва в военкоматах (отсутствие единого электронного реестра призывников позволяет продавать «дела») и лишние платежи при оформлении загранпаспортов.

«Коррупция в жилищно-коммунальной сфере (в частности, при подключении автономного отопления), коррупция в судах, правоохранительных органах (в частности, нарекания на непрозрачность переаттестации правоохранителей и прокуроров), при пересечении границы в зоне АТО (взятки за грузы и внеочередной проезд), а также в налоговой сфере, на таможне», - указано в выводах исследований.

По поводу каждой позиции в «рейтинге коррупции» общественные антикоррупционеры направили официальное обращение в соответствующий орган власти с требованием расследовать конкретные проблемы, называя их, но не разглашая имена информаторов.

Так, по данным Transparency International, «письма счастья» получат: Министерство образования, Госгеокадастр, Министерство здравоохранения, Министерство обороны, Министр внутренних дел, Минрегион, Национальное антикоррупционное бюро, Служба безопасности Украины, Государственная фискальная служба.

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Как сообщал УНИАН, 3 декабря Transparency International (TI) обнародовала исследование коррупции в сфере обороны, в котором констатировала, что Украина является государством с очень высоким риском коррупции в сфере обороны.

Директор TI по вопросам обороны и безопасности Катрин Диксон заявила, что Украина сейчас находится в критической точке.

В связи с этим TI призвала провести независимый мониторинг небюджетных расходов Министерства обороны.