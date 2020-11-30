Нардепы сейчас изучают опыт европейских стран, где школы работаю по схожей системе.

Школа для 5-летних детей, идея которой обсуждается в Верховной Раде, не является школой в классическом понимании этого слова.

Об этом на Obozrevatel TV рассказала нардеп от партии "Слуга народа", член комитета по вопросам образования, науки и инноваций Юлия Гришина.

"Это не та школа, о которой мы говорим. Это будет первый класс, но не такой, где дети будут сидеть за партами, это будет переходный период между садиком и школой", – пояснила она.

"Мы начали обсуждать вопрос 12-летней школы, дети, поступающие в школу в возрасте 6 лет, будут заканчивать ее в 18 лет, а те, кто в возрасте 7 лет – в 19 лет. Мы дискутируем, есть ли в этом проблема, мы анализируем опыт других стран", – сообщила нардеп.

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По словам Гришиной, нардепы сейчас изучают опыт европейских стран, где школы работаю по схожей системе.

"Но есть и достаточно большое количество стран, где принято решение о том, что дети идут в школу с 5 лет", - напомнила она.

По словам нардепа, если в Украине будет принято решение о пятилетних школьниках, то "это однозначно не будет так, что 5-летний ребенок наденет школьную форму, возьмет рюкзак и пойдет в школу".

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Автор: Денис Прядко