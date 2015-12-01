В Кривом Роге главу ТИК облили зеленкой
В полночь он дал команду собираться уже распущенным комиссиям.
Главу криворожского теризбиркома Павла Гивеля облили зеленкой. Фото в доказательство этого опубликовал в своем Фейсбук начальник КШМ в батальоне "Донбасс" Евгений Шевченко.
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"Товарищ Гивель - глава ТВК Кривого Рога и верный соратник Вилкула, который в полночь дал команду сбора уже распущенным комиссиям. Кажется, патриоты-криворожане его не любят", - отметил Шевченко.
Отметим, ранее Семен Семенченко сообщал о том, что председатель городской избирательной комиссии Гивель сбежал и отказался проводить заседание. Криворожская городская избирательная комиссия прекратила полномочия шести районных комиссий, на чьих участках апелляционный суд постановил пересчитать голоса.