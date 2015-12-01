В Кривом Роге главу ТИК облили зеленкой

Главу криворожского теризбиркома Павла Гивеля облили зеленкой. Фото в доказательство этого опубликовал в своем Фейсбук начальник КШМ в батальоне "Донбасс" Евгений Шевченко.

Читайте такжеВ Кривом Роге в здании горсовета произошли стычки между полицейскими и митингующими - СМИ

"Товарищ Гивель - глава ТВК Кривого Рога и верный соратник Вилкула, который в полночь дал команду сбора уже распущенным комиссиям. Кажется, патриоты-криворожане его не любят", - отметил Шевченко.

Отметим, ранее Семен Семенченко сообщал о том, что председатель городской избирательной комиссии Гивель сбежал и отказался проводить заседание. Криворожская городская избирательная комиссия прекратила полномочия шести районных комиссий, на чьих участках апелляционный суд постановил пересчитать голоса.