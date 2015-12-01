Нардеп: В Кривом Роге распустили 6 райкомиссий, которые подозревают в фальсификации

Об этом сообщил на своей странице в Facebook народный депутат Украины Семен Семенченко.

На места сборов распущенных районных избиркомов отправлены патрули Общественной Стражи и Автомайдана, а также вызвана полиция.

По словам Семенченко, председатель городской избирательной комиссии Гивель сбежал и отказался проводить заседание.

В Кривом Роге прямо сейчас происходит настоящая революция Народовластия. После решения апелляционного суда о пересчете г... Posted by Семен Семенченко on Monday, November 30, 2015

По словам члена партии "Самопомич" Артема Хмельникова, именно этот состав райкомисий способствовал всем фальсификациям в городе.

"Председатель криворожской ТИК господин Гивель (ОППОблок) убежал и отказался проводить заседание", - также заявил Хмельников.

Дело Кривого Рога.Только что Криворожская Городская избирательная комиссия прекратила полномочия 6 районных комиссий по... Posted by Artem Khmelnikov on Monday, November 30, 2015

Как сообщал УНИАН ранее, Днепропетровский апелляционный административный суд принял решение о пересчете голосов избирателей, отданных во втором туре выборов мэра Кривого Рога, на 6 специализированных избирательных участках.

Напомним, Криворожский горизбирком объявил представителя "Оппозиционного блока" Юрия Вилкула победителем второго тура выборов городского главы, которые состоялись 15 ноября.

Согласно информации, размещенной на сайте ЦИК, он получил 89 тыс. 209 голосов избирателей (49,25%), а его соперник, представитель "Самопомичи" Юрий Милобог - 88 тыс. 457 голосов (48,83%).

Кандидат от "Самопомичи" заявил о фальсификациях и обжаловал в судах постановление прообрання Вилкула мэром Кривого Рога. Однако суды отклонили его иски.

27 ноября председатель Центральной избирательной комиссии Михаил Охендовский заявил, что в вопросе выборов мэра Кривого Рога поставлена юридическая точка.