Эксперт: осенью за доллар могут давать 5,2 гривни

Без интервенций Национального банка Украины на межбанковском валютном рынке курс доллара к осени может достичь отметки 5,2 грн./долл.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе ЗАО «Альфа-банк» со ссылкой на директора блока «Казначейство и рынки капитала» Андрея БОБЫШЕВА.

«Прогноз широкий - будет торговаться в пределах 4,5-4,8 грн./долл. до конца сентября. Я думаю, что колебания могут быть широкие, они зависят, в первую очередь, от действий Нацбанка. Если Нацбанк будет продолжать политику отсутствия политики, если он уйдет с межбанковского рынка и не будет на нем появляться осенью полтора-два месяца, может быть 5,2 грн./долл. - сказал А.БОБЫШЕВ. - Поскольку инструменты хеджирования не развиты, то совершенно понятно, что рынок функционирует неэффективно и курс может летать туда-сюда. Сезонность очень большая. Нацбанк покупает доллар летом и продает доллар осенью».

Относительно отмены в Украине официального курса гривни как такового А.БОБЫШЕВ подчеркнул, что во многих странах официального курса как стабильной категории нет и значение официального курса определяется исключительно ситуацией на валютном рынке.

«Как мне кажется, большая часть стран функционирует в условиях, когда официального курса нет, то есть он, конечно, есть, какой-то курс нацбанка всегда котируется. Курс необходим всем для внешнеторговых контрактов, для аудиторов, он всем нужен, вопрос в том, как его определять. Мне кажется, что в большей части стран центральный банк использует для установления официального курса фиксинг сегодняшнего или вчерашнего дня на реальном ликвидном рынке, то есть в отношении Украины он был бы где-то на уровне 4,77 грн./долл. сегодня, несколько дней назад он был бы в районе 4,60 грн./долл. Кажется, это наиболее честная ситуация», - сказал А.БОБЫШЕВ.

По его мнению, на сегодняшний день в Украине фактически не существует преград для того, чтобы увязать значение официального курса гривни с рыночным. При этом проблемой остается нежелание менять сложившуюся в Украине систему.

«Мне кажется, нет реальных проблем. Есть проблема, что у нас устоявшаяся система, устоявшийся уклад, и ее сломать сложно. И в процессе перехода, конечно, будут жертвы определенные, неприятности, но, исходя из мировой практики, это наиболее оптимальная система, чем то, что есть, вернее то, что было до недавнего времени. А то, что есть сейчас, то, наверное, еще никто до конца не понимает, как эта система работает», - сказал А.БОБЫШЕВ.

Справка УНИАН. С 22 мая НБУ укрепил официальный курс гривни с 5,05 грн./долл. до 4,85 грн./долл.