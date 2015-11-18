МИД рекомендует украинцам воздержаться от поездок на курорты Египта

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД, рекомендации даны в контексте обнародования новых данных о ходе расследования причин катастрофы самолета А-321 российской авиакомпании "Когалымавиа", в результате которой погибли также четверо наших соотечественников.

«В то же время, гражданам Украины, которые решили посетить Египет, рекомендуем учитывать ситуацию с безопасностью и учитывать такие рекомендации МИД Украины: не совершать поездки и находиться на севере и в центральной части Синайского полуострова; не совершать поездки в пустынные районы к западу от долины реки Нил; проявлять повышенную бдительность при посещении северного побережья Египта, столицы страны и дельты реки Нил, туристических мест в долине Нила и на побережье Красного моря (курорты Хургады, Эль-Гуны, Сафаги, Залива Макади и Залива Сома)», - говорится в сообщении.

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Во время пребывания на территории Египта в МИД рекомендуют проявлять повышенное внимание и осторожность, не покидать без необходимости места организованного отдыха, находящиеся под охраной и наблюдением сил безопасности.

«В случае необходимости выезда за пределы места организованного отдыха гражданам следует извещать об этом администрацию отеля, родных или представителя туроператора», - отметили в пресс-службе.

«В случае резкого обострения ситуации необходимо неуклонно выполнять указания должностных лиц, ответственных за безопасность в месте проживания. Гражданам рекомендуется хранить в доступных местах документы, деньги и вещи, которые могут понадобиться в случае срочного отбытия из места проживания», - добавили в МИД.

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Кроме того, в ведомстве советуют гражданам соблюдать правила безопасности при обращении с собственным багажом, а именно – самостоятельно упаковывать его; не принимать к перевозке вещи от посторонних лиц; по возможности, упаковывать багаж в защитную пленку для предотвращения несанкционированного доступа к нему; маркировать багаж для его легкого опознания; не оставлять багаж без присмотра.

В случае попадания в чрезвычайную ситуацию гражданам необходимо как можно скорее сообщить об этом на "горячую линию" Посольства Украины в Египте (+201000039648) или МИД (+38 044 238 16 57).