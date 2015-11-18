ИГИЛ заявляет, что российский самолет подорвали "внепланово" – Reuters

На Синае должен был упасть самолет одной из западных стран, вероятно, участвующих в антиигиловской коалиции.

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Об этом говорится в распространяемом "Исламским государством" журнале, который цитирует Reuters.

Согласно сообщению, боевики ИГИЛ изначально планировали подорвать в Египте самолет одной из стран Запада, но их планы изменились в связи с бомбардировками России в Сирии.

Бомбу на борт А 321 поместили после того, как нашли "дыру в системе безопасности аэропорта Шарм-эль-Шейха".

Напомним, 31 октября на Синае упал российский самолет А321. Все 224 человека, находившиеся на борту, погибли.