Яроша еще никто не отпускал: В "Правом секторе" рассказали, когда могут принять его отставку

Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

«Наш проводник может выразить желание сложить полномочия, но единственным органом, который может принять эту отставку, является большой съезд «Правого сектора». Съезд намечается на январь, но сейчас сроки, возможно, изменятся», - заявил Шараскин.

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Как сообщал УНИАН, народный депутат Украины Дмитрий Ярош заявил о сложении полномочий лидера национально-освободительного движения "Правый сектор".

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"Я вынужден ответить отказом на предложение возглавить предложенный конференцией провод и складываю с себя полномочия проводника НОД ПС, оставаясь националистом, государственником и революционером", - написал Ярош.

Свое решение он объяснил тем, что его позиция далеко не во всем совпадает с устремлениями части руководства "Правого сектора".

Бойцы не принимают отставки Яроша и предлагают возглавить ДУК "Правый сектор".