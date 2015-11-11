Ярош сложил с себя полномочия лидера "Правого сектора" - не хочет быть "свадебным генералом"
Народный депутат Украины Дмитрий Ярош заявил о сложении полномочий лидера национально-освободительного движения "Правый сектор".
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Я вынужден ответить отказом на предложение возглавить предложенный конференцией провод и складываю с себя полномочия проводника НОД ПС, оставаясь националистом, государственником и революционером", - написал Ярош.
Свое решение он объяснил тем, что его позиция далеко не во всем совпадает с устремлениями части руководства "Правого сектора".
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"Получив ранение и требуя длительного времени на лечение, я доверил некоторые направления управления движением своим ближайшим единомышленникам, которые имели и имеют свой взгляд на развертывание националистического движения. Моя же позиция далеко не во всем совпадает с устремлениями части провода. Как проводник я несу персональную ответственность за все, что происходит в организации, и не собираюсь перекладывать ее на других. Именно поэтому я не могу быть "свадебным генералом" в "Правом секторе", - пояснил он.
Побратими! 8 листопада у Києві відбулась конференція керівного складу Правого сектору. Метою, задекларованою організат...Posted by Дмитро Ярош on 11 ноября 2015 г.