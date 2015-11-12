Бойцы не принимают отставки Яроша и предлагают возглавить ДУК "Правый сектор"

Об этом сообщается на сайте ДУК ПС.

"Штаб Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор" выражает несогласие с вашим заявлением о сложении полномочий. По оценке оперативной ситуации в середине ПС ваш уход от дел может нанести движению вообще и ДУКу в частности непоправимый вред... Считаем целесообразным предложить вам лично возглавить Добровольческий украинский корпус. Готовы выполнять ваши приказы как по фронту, так и по внутреннему развитию ДУК", - говорится в обращении штаба ДУК ПС к Ярошу.

Кроме того, "Правый сектор-Запад" заявил, что не принимает отставки Яроша.

"Вполне понимает причины, которые побудили вас сделать заявление, однако, не принимает вашей отставки. Для нас, как и для тысяч наших единомышленников, вы остаетесь единственным лидером и руководителем "Правого сектора". Мы осуждаем все попытки очернить вас. Для нас не существует других руководителей, других лидеров", - говорится в заявлении "Правый сектор-Запад".

Призвали Яроша взять под свое прямое руководство и 5,8 отдельные батальоны и медицинский батальон "Госпитальеры".

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Как сообщал УНИАН, народный депутат Украины Дмитрий Ярош заявил о сложении полномочий лидера национально-освободительного движения "Правый сектор".

"Я вынужден ответить отказом на предложение возглавить предложенный конференцией провод и складываю с себя полномочия проводника НОД ПС, оставаясь националистом, государственником и революционером", - написал Ярош.

Свое решение он объяснил тем, что его позиция далеко не во всем совпадает с устремлениями части руководства "Правого сектора".