Бойцы не принимают отставки Яроша и предлагают возглавить ДУК "Правый сектор"
Бойцы предложили Дмитрию Ярошу лично возглавить Добровольческий украинский корпус "Правый сектор".
Об этом сообщается на сайте ДУК ПС.
"Штаб Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор" выражает несогласие с вашим заявлением о сложении полномочий. По оценке оперативной ситуации в середине ПС ваш уход от дел может нанести движению вообще и ДУКу в частности непоправимый вред... Считаем целесообразным предложить вам лично возглавить Добровольческий украинский корпус. Готовы выполнять ваши приказы как по фронту, так и по внутреннему развитию ДУК", - говорится в обращении штаба ДУК ПС к Ярошу.
Кроме того, "Правый сектор-Запад" заявил, что не принимает отставки Яроша.
"Вполне понимает причины, которые побудили вас сделать заявление, однако, не принимает вашей отставки. Для нас, как и для тысяч наших единомышленников, вы остаетесь единственным лидером и руководителем "Правого сектора". Мы осуждаем все попытки очернить вас. Для нас не существует других руководителей, других лидеров", - говорится в заявлении "Правый сектор-Запад".
Призвали Яроша взять под свое прямое руководство и 5,8 отдельные батальоны и медицинский батальон "Госпитальеры".
Читайте также"Правый сектор" объяснил, почему Ярош сложил с себя полномочия
Как сообщал УНИАН, народный депутат Украины Дмитрий Ярош заявил о сложении полномочий лидера национально-освободительного движения "Правый сектор".
"Я вынужден ответить отказом на предложение возглавить предложенный конференцией провод и складываю с себя полномочия проводника НОД ПС, оставаясь националистом, государственником и революционером", - написал Ярош.
Свое решение он объяснил тем, что его позиция далеко не во всем совпадает с устремлениями части руководства "Правого сектора".