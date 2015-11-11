"Правый сектор" объяснил, почему Ярош сложил с себя полномочия

Деятельность круга отдельных лиц "Правого сектора" привела к ситуации, при которой Дмитрий Ярош должен был сложить полномочия.

Об этом говорится в заявлении "Правого сектора" относительно отставки лидера.

"Этому событию предшествовала активизация ведущего членства "Правого сектора", направленная на противодействие негативным тенденциям развития Движения. К Дмитрию Ярошу направили письмо, в котором обозначены главные проблемы Национально-освободительного движения "Правый сектор", прежде всего - отход от революционной стратегии. Во время встречи с Ярошем по его инициативе было решено провести конференцию с участием ведущего членства", - говорится в заявлении.

Отмечается, что конференция состоялась 8 ноября под Киевом, но Ярош не принял в ней участия.

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"После проведения конференции отдельные лица, управляемые собственными меркантильными интересами, амбициями и, возможно, связями со спецслужбами, сделали все, чтобы настроить Яроша на непризнание решений конференции и неприятие революционной стратегии. Этот круг лиц уже давно вызревал в рядах Движения, и, прибегая к подхалимству, интригам, распространению сплетен, пытался влиять на его политику. Именно деятельность этих лиц привела к такой ситуации, при которой Ярош должен был сложить полномочия.", - объясняют активисты.

В "Правом секторе" отметили, в ближайшие дни состоится заседание, на которое будет приглашен Ярош и где будут окончательно решены все вопросы и разработаны детали дальнейшей стратегии.

Как сообщал УНИАН, народный депутат Украины Дмитрий Ярош заявил о сложении полномочий лидера национально-освободительного движения "Правый сектор".

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"Я вынужден ответить отказом на предложение возглавить предложенный конференцией провод и складываю с себя полномочия проводника НОД ПС, оставаясь националистом, государственником и революционером", - написал Ярош.

Свое решение он объяснил тем, что его позиция далеко не во всем совпадает с устремлениями части руководства "Правого сектора".