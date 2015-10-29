СБУ выявила фейковый портал "Реестр разрешений для перемещения в районе проведения АТО"

Служба безопасности Украины обнаружила в Интернете фейковый веб-ресурс, который по своему виду и наполнению полностью копирует интернет-портал СБУ "Реестр разрешений для перемещения лиц в районе проведения АТО" (urp.ssu.gov.ua).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.

«Поддельный портал находится по адресу 0s.ovzha.xxxxxxxxxxx.erenta.ru. Ссылка на него активно распространяется в российских соцсетях и позиционируется как проверенная возможность получения разрешения для пересечения линии соприкосновения. Доменное имя зарегистрировано одной из российских компаний, отображение портала в сети также обеспечивается с российских ресурсов», - говорится в сообщении.

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Сотрудники спецслужбы зафиксировали похищение персональных данных граждан, которые вносятся в веб-формы фейковых портала. По оперативной информации, к созданию поддельного ресурса причастны спецслужбы России и нанятые ими специалисты, подчеркнули в СБУ.

Служба безопасности призывает граждан Украины быть бдительными при заполнении форм с персональными данными на веб-ресурсах, пользоваться исключительно официальным порталом по адресу urp.ssu.gov.ua и рекомендует заходить на него через официальный сайт СБУ http://www.ssu.gov.ua.