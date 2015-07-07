Сегодня начинают действовать электронные пропуска в зону АТО

Как сообщили УНИАН в Антитеррористическом центре при СБУ, присланные заявки обрабатываются в on-line режиме, благодаря чему граждане могут самостоятельно проверять ход их обработки. После получения разрешения можно пересекать контрольные пункты въезда-выезда, предоставив лишь документ, удостоверяющий личность.

Как сообщал УНИАН, власть вводит электронную систему пропускного режима в зоне АТО из-за выявленных злоупотреблений.

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Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов объяснял, что для получения пропусков гражданам не нужно будет непосредственно контактировать с теми, кто дает разрешения.

По словам секретаря СНБО, заявления можно будет подавать по обычной или электронной почте, или заполнить бланки в координационных центрах, оставив заявки в специальных ящиках.

Граждан, которые оставляют заявки, будут проверять в базах данных силовиков на предмет совершения уголовных преступлений, участия в бандформуваннях или сотрудничества с террористами.

«В случае подтверждения этой информации причастных к преступлениям будут арестовывать во время пересечения блокпостов», - подчеркнул Турчинов, добавив, что граждане, которые пройдут электронную проверку, получив соответствующее уведомление, смогут беспрепятственно пересекать блокпосты по предъявлению лишь паспорта гражданина Украины.