В "ЛНР" назвали дату и место обмена пленными

Об этом сегодня заявила представитель "ЛНР" в рабочей подгруппе Контактной группы по гуманитарным вопросам и обмену пленными Ольга Кобцева, передает один из сайтов боевиков.

"Завтра в 12 часов дня на мосту в Счастье состоится обмен по формуле "11 на 9", - сообщила она.

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Ранее УНИАН сообщал, что стороны в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Украине достигли договоренности об освобождении 29 октября 20 заложников.