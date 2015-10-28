В "ЛНР" назвали дату и место обмена пленными
15:20, 28 октября 2015Общество
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Обмен пленными между "ЛНР", "ДНР" и Киевом, запланированный на 29 октября, пройдет у моста в городе Счастье, подконтрольном украинским властям.
REUTERS
Об этом сегодня заявила представитель "ЛНР" в рабочей подгруппе Контактной группы по гуманитарным вопросам и обмену пленными Ольга Кобцева, передает один из сайтов боевиков.
"Завтра в 12 часов дня на мосту в Счастье состоится обмен по формуле "11 на 9", - сообщила она.
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Ранее УНИАН сообщал, что стороны в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Украине достигли договоренности об освобождении 29 октября 20 заложников.
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