ОБСЕ увеличит количество наблюдателей на линии соприкосновения в зоне АТО
В течение нескольких последних недель на Донбассе сохраняется затишье.
Об этом сообщил генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Заньер, передает ТАСС.
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"Тот факт, что в течение нескольких недель сохраняется прекращение огня, открывает для нас дополнительные преимущества. Сейчас мы начинаем рассматривать возможность применения группы по мониторингу ОБСЕ", - отметил Заньер.
Генсек подчеркнул, что речь идет о более тесном мониторинге по линии соприкосновения и дополнительных миссиях по контролю.
"В конечном итоге мы готовимся и уже осуществляем мониторинг выведения тяжелых видов вооружения. Естественно, нам для этого потребуется увеличить количество членов мониторинговых групп", - добавил Заньер.
Отметим, ранее в ОБСЕ сообщили, что ряд организаций ООН испытывают сложности с доступом на оккупированную часть территорий Донецкой и Луганской области.