Украинские беженцы возвращаются из России на Донбасс

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил представитель Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

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“Режим тишины, который установился на востоке Украины, способствует возвращению на Родину беженцев с территории России. Украинцы, которые не получили обещанных благ от российского правительства, все это время ощущали лишь враждебное отношение к себе, возвращаются на родную землю”, - сказал Лысенко.