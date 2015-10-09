Украинские беженцы возвращаются из России на Донбасс
13:01, 09 октября 2015Общество
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Граждане Украины, которые были вынуждены раньше покинуть территорию Донецкой и Луганской областей, возвращаются из России на Донбасс.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил представитель Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.
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“Режим тишины, который установился на востоке Украины, способствует возвращению на Родину беженцев с территории России. Украинцы, которые не получили обещанных благ от российского правительства, все это время ощущали лишь враждебное отношение к себе, возвращаются на родную землю”, - сказал Лысенко.
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