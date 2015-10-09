Россия продолжает поставлять оружие боевикам на Донбассе – контактная группа

Об этом заявил представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Роман Бессмертный в эфире "5 канала".

Читайте такжеСегодня ОБСЕ проверит отвод танков в зоне АТО украинской стороной

"Парадоксально, что в Минске идет процесс обсуждения, принятия решения об отводе-вывода, но если посмотреть ночные разведывательные сводки, то оружие продолжает поступать на территорию Украины, и не только в гуманитарных конвоях. Это во-первых. Во-вторых, продолжается замена человеческого контингента", – заявил Бессмертный.

Добавим, ранее в трехсторонний контактной группе выразили мнение, что обстрел боевиками сил АТО в районе Троицкого означает, что РФ теряет контроль над ситуацией.