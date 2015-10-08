В Луганской области 10 октября откроют первый пешеходный пункт пропуска на линии разграничения

Об этом сообщил заместитель председателя Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Клименко.

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"Мы планируем открыть пешеходный пункт пропуска 10 октября. Для этого мы проводим комплекс мероприятий. В отличие от соседней Донецкой области, на территории Луганской области нет ни одного такого пункта для перемещения, поэтому мы практически полностью заблокированы от контактов с нашими земляками на оккупированной территории. Поэтому для нас это очень знаковое событие", - сказал он.

Клименко сообщил, что мост уже проинспектировали представители Службы автомобильных дорог. «Они сделали вывод, чтобы количество человек на мосту одновременно не превышало 10 человек... Люди по нему будут перемещаться на территорию населенного пункта Станица Луганская. Пропуск людей будет осуществляться по электронным пропускам, которые предусмотрены законодательством и которые могут оформить практически все желающие. Процесс оформления недолгий, и вся информация по поводу этого есть на сайте СБУ», - сказал он.

По словам Клименко, с понедельника в Станице Луганской постоянно находятся представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, которые следят за обустройством данного пункта пропуска.

Он также добавил, что до конца текущего года планируется открыть еще два пропускных пункта.