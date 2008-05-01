Идентифицированы тела 19 погибших в результате катастрофы Ми-8 в Черном море

Специалистами отделения судебно-медицинской экспертизы Симферополя идентифицированы тела 19 погибших в результате катастрофы вертолета Ми-8 в акватории Черного моря (район буровой установки "Таврида").

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, экспертами Правительственной комиссии по расследованию причин аварии завершена работа на месте катастрофы, водолазами подняты из воды обломки вертолета, которые собраны в специализированный контейнер, загружены на плавкран и транспортируются на берег для дальнейшего изучения.

Ситуация находится под контролем Правительственной комиссии по расследованию причин аварии.

Как сообщал УНИАН, вертолет Ми-8 разбился 28 апреля при посадке на плавучую буровую платформу "Таврида" в Черном море. На борту вертолета находились 17 сотрудников "Черноморнефтегаза" и трое членов экипажа. Все они погибли.