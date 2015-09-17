"Укроборонпром" запустит "Дозор-Б" в серийное производство в октябре

"Военные испытания начаты еще месяц назад. По предварительным прогнозам, мы должны выйти на октябрь – начало ноября", – сообщил в интервью УНИАН первый заместитель генерального директора "Укроборонпрома" Сергей Пинькас.

Пинькас также добавил, что Львовский бронетанковый завод уже готов к началу производства "Дозоров", но еще не до конца утверждены технические требования заказчика машин – Министерства обороны Украины.

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"Есть определенные пожелания заказчика – Минобороны по некоторым комплектующим. Например, другая панель приборов, нежели та, которая изначально заложена в проектной документации. Все технические пожелания заказчика дорабатываются путем внесения изменений в техническую документацию и дорабатываются по ходу испытаний. К серийному производству завод уже готов – мы могли бы уже сейчас приступить к его производству. Но начинать производство, если нет полного согласования с армией, не имеет смысла", – пояснил Пинькас.

При этом он не назвал расчетную стоимость бронемашины, уточнив лишь, что "Дозор" в четыре раза дешевле иностранных аналогов.

«Дозор» по цене почти в 4 раза дешевле любого американского или европейского аналога. Не могу назвать цену, потому что она варьируется в зависимости от контракта. Но могу сказать, что ближайший к нам конкурент стоит в районе 350 тысяч евро", – сказал Пинькас.

Как сообщал УНИАН, в феврале текущего года Пинькас сообщал, что бронемашины "Дозор-Б" поступят в украинскую армию уже в марте текущего года. По заявленным в начале года руководством "Укроборонпрома" планам, в 2015 году концерн должен выпустить 150 машин "Дозор-Б".

Позже, в июне текущего года, за задержку производства бронемашин "Дозор-Б" был уволен директор Львовского бронетанкового завода.

Справка УНИАН. Государственный концерн «Укроборонпром» создан в 2010 году с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов и принимают участие в военно-техническом сотрудничестве. В состав концерна входят 134 предприятия ОПК Украины.