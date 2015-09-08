Турчинов раскрыл планы террористов под Радой: В окна парламента должны были полететь шесть гранат

Об этом секретарь СНБО Александр Турчинов заявил в программе "Левый берег с Соней Кошкиной" на телеканале "24".

"Те, кто готовил провокации под Радой 31-го августа, хотели, чтобы они были более масштабными. Так, планировалось использовать не одну, но семь гранат. Планировалось, что первая граната под защитой дымовых завес взорвется в рядах Нацгвардии, подтолкнув нацгвардейцев применить оружие. Кстати, согласно инструкции, в случае, когда применяется боевое оружие, они обязаны адекватно отвечать. После этого другие шесть гранат должны были полететь в окна парламента", - заявил Турчинов.

По его словам, организаторы предполагали, что Нацгвардия использует оружие, что "среди демонстрантов будут многочисленные жертвы, что установить, кто первым стрелял, станет практически невозможно".

Читайте такжеПрезидент озвучил намерения террористов под ВР: вторая граната должна была попасть в окно парламента

Секретарь СНБО добавил, что организаторов назовет следствие.

"Они будут сидеть на скамье подсудимых", - добавил он.

Турчинов также допустил снятие неприкосновенности с ряда народных депутатов, если следствие установит их причастность к беспорядкам.

"Если будет доказано, что они принимали участие в этих действиях непосредственно и как организаторы, то – да", - сказал секретарь СНБО.

Напомним, 31 августа под Верховной Радой после принятия в первом чтении изменений к Конституции в части децентрализации начались столкновения между митингующими и сотрудниками правоохранительных органов. Агрессивно настроенные митингующие начали штурмовать ВР, бросать брусчатку, дымовые шашки. Также была брошена боевая граната. Погибли трое бойцов Нацгвардии. Еще около 150 человек пострадали.

По данным силовиков, митинг под ВР был организован партией "Свобода", Радикальной партией, другими организациями.

Читайте такжеТягнибока 8 сентября в качестве свидетеля допросят по делу о столкновениях под Радой

Главное следственное управление МВД Украины в рамках производства о столкновениях под ВР вызвало на допрос председателя ВО "Свобода" Олега Тягнибока, а также членов "Свободы" Юрия Сиротюка, Игоря Швайку, Сергея Бойко, Игоря Сабия и других.

Стоит отметить, что сегодня президент Украины Петр Порошенко говорил об одной гранате, которую планировали бросить в окно Верховной Рады.