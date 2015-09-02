В Новых Петровцах прощаются с погибшими в столкновениях под Радой нацгвардейцами (фоторепортаж)
В селе Новые Петровцы под Киевом на территории воинской части-3027 прощаются с погибшими бойцами Национальной гвардии.
Об этом сообщает Громадське.
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Как известно, во время беспорядков под стенами парламента 31 августа погибли трое солдат срочной службы – Александр Костин, Дмитрий Сластиков, Игорь Дебрин.
Как сообщал УНИАН, 31 августа под зданием Верховной Рады после принятия в первом чтении изменений к Конституции относительно децентрализации начались столкновения между митингующими и правоохранителями. Агрессивно настроенные митингующие начали штурмовать ВР, бросать брусчатку, дымовые шашки. Также была брошена боевая граната в ряды правоохранителей и бойцов Национальной гвардии. Один нацгвардеец погиб, еще двое умерли в больницах. Более 150 человек получили травмы различной степени тяжести.
В ЕРДР внесены сведения по предварительной правовой квалификацией – ст. 348 (убийство или покушение на убийство сотрудника правоохранительного органа при исполнении им служебных обязанностей), ч. 3 ст. 345 (угроза или насилие относительно сотрудника правоохранительного органа), ст. 293 (групповое нарушение общественного порядка), ч. 2 ст. 294 (массовые беспорядки) Уголовного кодекса Украины.