Президент озвучил намерения террористов под ВР: вторая граната должна была попасть в окно парламента

Об этом он заявил на расширенном внеочередном заседании Кабинета министров во вторник, пишет Украинская правда.

"Сейчас могу сказать план, который был у террористов: покрыть дымом исполнителей – для того, чтобы защитить их от видеонаблюдения и не дать установить личность преступников, которые планировали убить людей и сделать эту провокацию", - заявил Порошенко.

"И именно поэтому представители Национальной гвардии выбрасывали дымовые шашки, чтобы не дать покрыть преступников – не гранаты, а дымовые шашки отбрасывали, чтобы обеспечить потом расследование преступления", - сказал он.

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По словам президента, "первая граната должна была поразить нацгвардейцев, вызвав ответный огонь, вторая граната предназначалась для окна Верховной Рады".

"Это специальная граната – РГД-5, которая взрывается через 5-6 секунд после того, как она падает, а это РГО, которая взрывается сразу после контакта с любой поверхностью, в том числе со стеклом Верховной Рады, которое было облеплено депутатами и журналистами. 700 фрагментов, которые должны были вылететь оттуда – представьте себе количество жертв Верховной Рады", - заявил Порошенко.

Напомним, 31 августа под Верховной Радой после принятия в первом чтении изменений к Конституции в части децентрализации начались столкновения между митингующими и сотрудниками правоохранительных органов. Агрессивно настроенные митингующие начали штурмовать ВР, бросать брусчатку, дымовые шашки. Также была брошена боевая граната. Погибли трое бойцов Нацгвардии. Еще около 150 человек пострадали.

По данным силовиков, митинг под ВР был организован партией "Свобода", Радикальной партией, другими организациями.

Главное следственное управление МВД Украины в рамках производства о столкновениях под ВР вызвало на допрос председателя ВО "Свобода" Олега Тягнибока, а также членов "Свободы" Юрия Сиротюка, Игоря Швайку, Сергея Бойко, Игоря Сабия и других.