Винница вторые сутки окутана густым дымом (фото)

Как пояснили УНИАН в департаменте по делам СМИ и связей с общественностью Винницкого городского совета, по итогам совещания комиссии по чрезвычайным ситуациям, которая состоялась сегодня, количество вредных веществ в воздухе и радиационный фон не превышает норму.

По словам начальника Винницкого городского отдела Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Винницкой области Дмитрия Нечипорука, вероятнее всего задымленность связана с двумя лесными пожарами, которые в течение двух последних дней произошли в Могилев-Подольском и Калининском районах.

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На сегодняшний день эти пожары ликвидированы. Также ликвидирован лесной пожар в Хмельницкой области, но под Хмельницким пока еще тлеет торфяник. Продолжаются пожары и еще в двух соседних областях – Житомирской и Киевской. Возникновению пожаров способствует жаркая и сухая погода. Винницкие подразделения по ликвидации чрезвычайных ситуаций в городе полностью готовы, техника на сегодняшний день вся исправна. В настоящее время пожаров в Виннице нет.

По словам начальника винницкого городского отдела Главного управления Госсанэпидслужбы в Винницкой области Ирины Односталко, вчера были взяты замеры в разных микрорайонах города. По одному из замеров уже есть результаты – уровень вредных веществ и радиационный фон в норме, по трем другим улицам – исследования еще продолжаются. В ближайшее время ситуация с задымлением должна выровняться, ведь по данным гидрометеорологов уже завтра погода должна измениться на ветреную, а температура воздуха должна существенно снизиться. Через несколько дней в Виннице ожидаются также дожди.