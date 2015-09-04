Ривне вторые сутки окутан едким смогом, специалисты ищут причины задымления (фото)

В Ривне специалисты ищут причины задымления города.

Как передает корреспондент УНИАН, 4 сентября в Ривне наблюдается значительное задымление. Горожане связывают причины этого явления с пожаром, произошедшим вчера на очистных сооружениях «Ривнеоблводоканала». Специалисты управления по чрезвычайным ситуациям Ривненского горисполкома говорят, что пожар вчера вечером потушили и на расстоянии 15 км от Ровно не зафиксировано никакого пожара.

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«Сейчас работают специалисты областной ГСЧС, экологи по вопросу установления причины откуда этот дым принесло», - говорит начальник управления Руслан Демуров.

В пресс-службе Ривненского горисполкома сообщили, что по поводу задымления будет проведена пресс-конференция в Ривненской ОГА.