Украинские ВМС проводят тактические учения

Военно-морские силы проводят в северо-западной части Черного моря и в южной части Одесской области комплекс тактических учений.

Об этом корреспондента УНИАН сообщили в пресс-центре командования украинских ВМС.

Мероприятия с 26 до 31 августа проходят в соответствии с распоряжением командующего ВМС ВС Украины вице-адмирала Сергея Гайдука о внезапной проверке готовности сил и войск к выполнению поставленных задач, которые были подняты по сигналу "Тревога" с целью развертывания в кратчайшие сроки в районах выполнения задач.

К мероприятиям привлечены около 10 кораблей и катеров, около 10 летательных аппаратов, подразделения морской пехоты и артиллерийские подразделения войск береговой обороны флота, всего около тысячи человек личного состава.

В рамках учений береговые артиллеристы успешно выполнили огневые задачи по поражению морских целей на максимальной дистанции.

Тактическими группами кораблей и катеров отработаны действия по усилению охраны государственной границы, изоляции побережья определенного района.

Группой кораблей проведена высадка тактического десанта на необорудованное побережье, проведено усиление охраны и обороны военно-морских баз и гражданских портов, выполнены упражнения боевых стрельб в морских полигонах боевой подготовки. Кроме того, состоялось тактическое учение по высадке воздушного десанта, в ходе которого морские пехотинцы взяли под контроль определенный район.

Кроме мероприятий учебно-боевой деятельности, проводятся также мероприятия военно-патриотической направленности.

Так, 29 августа на причале порта города Измаил проходит ряд мероприятий с участием двух кораблей ВМС ВС Украины, а также личного состава морской пехоты и флотских музыкантов.

В частности, до 17:00 открыты для посещения жителями и гостями города средний десантный корабль "Кировоград" и рейдовый тральщик "Геническ".

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Кроме того, запланировано показательное выступление военнослужащих по рукопашному бою, а также концерт оркестра Центра военно-музыкального искусства ВМС.